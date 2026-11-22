El asesinato de Raúl Orlando Torales, ocurrido en agosto de 2021 en la zona de 16 y 83, llegará a un juicio por jurados en los Tribunales de La Plata. Tres hombres están acusados de haberlo golpeado hasta provocarle la muerte. El debate comenzará el martes 24 de noviembre y se extenderá, en principio, hasta el lunes 30.

A poco más de cinco años de aquel episodio que conmocionó a Altos de San Lorenzo, la causa tendrá una instancia decisiva. Juan Pedro Mestanza Torres, Carlos Enrique Arcila Montalvo y Jorge Armando Cueva Pretel deberán responder ante un jurado popular por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 6, del Código Penal.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, con la intervención de la jueza Carmen Palacios. Por el Ministerio Público Fiscal participarán las fiscales Viviana Arcuri y Helena de la Cruz. No hay particular damnificado constituido en el expediente. En cuanto a las defensas, intervendrán Luciano Slpizer, por Cueva Pretel; Laura Corporaal, por Arcila Montalvo; y Cristian Romano y Juan Pesquera, por Mestanza Torres.

Los tres acusados llegan al juicio bajo prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario. En el caso de Cueva Pretel, esa situación se dispuso luego de que la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata revisara una decisión anterior que había rechazado el beneficio.

La resolución fue firmada por mayoría por los jueces Ernesto Julián Ferreira y Carina Verónica Gil, mientras que Carlos Ariel Argüero votó en disidencia. La medida contempla monitoreo electrónico y controles, además de restricciones de contacto con el entorno de la víctima.

En la previa del debate, la defensa de Cuea Pretel -el doctor Luciano Slpizer- anticipa que buscará acreditar que el acusado no tuvo responsabilidad en el homicidio. Su postura parte de una reconstrucción diferente de lo ocurrido aquella noche, que deberá ser confrontada con las pruebas y los testimonios que se presenten durante el juicio.

Una muerte a metros de su casa

El crimen ocurrió el domingo 22 de agosto de 2021, alrededor de las 19.50, en 16 y 83, en Altos de San Lorenzo. Torales, de 33 años, fue encontrado gravemente herido a pocos metros de su vivienda, después de un episodio de violencia que inicialmente había sido reportado como una pelea en las inmediaciones de 17 y 86.

Los primeros policías que llegaron al lugar encontraron al hombre tendido en la calle y solicitaron asistencia médica de urgencia. Sin embargo, cuando arribó la ambulancia, ya había fallecido. En aquel momento, la escena mostraba la brutalidad del ataque: tenía el rostro gravemente lesionado y presentaba una importante hemorragia.

La investigación permitió establecer posteriormente que había recibido múltiples golpes, principalmente en la cabeza. De acuerdo con la autopsia, las lesiones provocaron una pérdida de conciencia y una broncoaspiración que terminó causándole la muerte: en otras palabras, falleció al aspirar su propia sangre.

La acusación fiscal sostiene que fueron tres los hombres que lo atacaron y que los golpes propinados por cada uno de ellos tuvieron incidencia directa en el desenlace fatal. Esa es precisamente la hipótesis que se intentará acreditar durante el juicio.

Torales trabajaba en la construcción y, de acuerdo a lo revelado por voceros, contaba con antecedentes penales en su contra. Además, vecinos de la zona lo señalaban como una persona conocida por distintos episodios delictivos que mantenían en alerta al barrio.

Cabe mencionar que ese contexto también formó parte de las primeras referencias sobre el entorno en el que ocurrió el homicidio, aunque no modifica la responsabilidad penal que deberá determinarse en el debate.

Ahora, cinco años después, el expediente llegará a una instancia decisiva. Durante el debate, la Justicia buscará reconstruir qué pasó aquella noche, cómo se desencadenó la agresión y cuál fue la participación que tuvo cada uno de los tres acusados en la muerte de Torales.

El asesinato ocurrió en 16 y 83. Los tres imputados enfrentarán un juicio por jurados