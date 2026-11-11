Un episodio de inseguridad alteró la tranquilidad de la zona del Hospital San Martín durante las últimas horas. Una joven, de 27 años, sufrió un feroz ataque a plena luz del día tras ser acorralada por tres mujeres que la intimidaron y la golpearon para arrebatarle sus pertenencias.

La secuencia se desencadenó en la intersección de las calles 2 entre 71 y 72. De acuerdo con el reporte oficial, efectivos de la Motorizada SASU que realizaban tareas de patrullaje fueron alertados por la central de emergencias 911 sobre la presencia de un grupo hostil en la zona. Al arribar al lugar, los agentes entrevistaron a la víctima, una estudiante universitaria, quien relató los momentos de violencia física y verbal que le tocó atravesar para que le despojaran su dispositivo móvil.

La damnificada logró señalar la dirección de huida de las sospechosas, lo que permitió a las fuerzas de seguridad montar un operativo cerrojo a escasos metros del escenario del ilícito. Al percatarse de la presencia de las unidades policiales, una de las implicadas intentó desprenderse del botín y arrojó un celular marca iPhone 11 de color gris entre las veredas de la cuadra.

Pese al intento de descarte, los uniformados recuperaron el aparato telefónico y procedieron a la aprehensión del trío de sospechosas.

Las tres detenidas quedaron alojadas en los calabozos de la Comisaría Novena de La Plata. El expediente judicial recayó en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del departamento judicial local, desde donde avalaron las actuaciones policiales y ordenaron la imputación de las tres involucradas bajo el cargo de "tentativa de robo en poblado y en banda".