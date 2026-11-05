Tres motociclistas hospitalizados tras un día de choques en Ensenada

Las calles de Ensenada fueron escenario de una seguidilla de siniestros viales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia. Ambos episodios involucraron a un auto, una camioneta y motos, cuyos ocupantes debieron recibir asistencia médica en el centro de salud local.

La imprudencia al volante y la falta de precaución volvieron a cobrarse heridos en la región. Durante las últimas horas, la ciudad de Ensenada registró dos fuertes accidentes de tránsito en distintos puntos del casco urbano, con un saldo total de tres personas derivadas de urgencia al Hospital Horacio Cestino tras impactar contra vehículos de mayor tamaño.

Uno de los episodios ocurrió pasadas las 13.20 en la intersección de las calles Haramboure y Alberdi. De acuerdo con el reporte emitido por la División de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), una alerta a la central de emergencias 911 movilizó a los patrulleros hacia la zona del siniestro, donde los agentes constataron la colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta marca Kawasaki Versys 300.

Ante la presencia del conductor herido, los efectivos solicitaron apoyo médico al SAME. Una ambulancia asistió al conductor de la moto, y tras recibir las primeras curaciones sobre el asfalto, el hombre fue trasladado consciente y fuera de peligro hacia el hospital local. En paralelo, los uniformados preservaron la escena a la espera de los peritos de la Policía Científica, quienes buscarán determinar las responsabilidades del hecho.

Violento choque en la Bossinga

En otro sector de la Ciudad, un segundo siniestro vial encendió las alarmas del personal de emergencia. El accidente tuvo lugar en la esquina de la avenida Bossinga y la calle Ingrassia, donde un auto Volkswagen Gol chocó contra una Honda XR de 150 cilindradas.

Como consecuencia de la colisión, los dos jóvenes que viajaban a bordo del vehículo de menor porte cayeron al pavimento y sufrieron diversas contusiones. Minutos más tarde, otra unidad del SAME se hizo presente en el lugar para inmovilizar a los heridos y concretar el traslado de ambas víctimas hacia la guardia del Hospital Cestino, donde los profesionales de la salud los sometieron a estudios de mayor complejidad.