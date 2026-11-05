Triple crimen: apareció el video de las torturas y piden no difundirlo

Un video de más de dos minutos que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela, se convirtió en una de las pruebas más impactantes incorporadas a la investigación del triple crimen. La filmación muestra el sometimiento de la joven y habría ubicado en la escena a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, quien había asegurado ante la Justicia que no estuvo en la casa donde fueron asesinadas.

El registro fue encontrado en el teléfono de Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano detenido en una causa por narcotráfico que tramita en San Isidro. El dispositivo fue peritado con el sistema UFED y quedó incorporado al expediente que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Morón. Según la investigación, Macalopu Cafferata sería quien interroga y tortura a Lara en las imágenes.

En la filmación, que ocurrió en la casa de Villa Vaettone donde las tres víctimas fueron asesinadas, el interrogador le aseguraba a la víctima: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre!” Lara ruega por su vida en las imágenes. “Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?“, le advierte el narco.

La difusión del video generó un nuevo planteo judicial. La familia de Brenda del Castillo, representada por el abogado Fernando Burlando, presentó una medida cautelar para que se retire el material de internet y se prohíba su reproducción en medios, redes sociales y plataformas digitales. También pidió que se investigue cómo se filtró el registro y quiénes tuvieron acceso a él.

La presentación incluye, además, un pedido de protección para la hermana de Brenda, quien habría recibido amenazas tras la circulación de las imágenes. La querella solicitó custodia policial y otras medidas para resguardar su integridad.