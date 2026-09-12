Troglio reclama avances en la causa por una presunta estafa millonaria

Pedro Troglio volvió a presentarse ante la Justicia de La Plata en el marco de la causa que investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la anterior administración de la desarrolladora ABES. El ex jugador y técnico de Gimnasia, actualmente entrenador de Banfield, aportó 66 audios de WhatsApp y documentación bancaria y, a través de su abogado Miguel Molina, pidió que se disponga la detención de Diego Lacki, señalado como uno de los principales ex administradores de la firma.

Troglio denunció a comienzos de año que había invertido más de 100 mil dólares en emprendimientos que finalmente no se concretaron en los términos acordados. Según consta en la presentación realizada ante la Fiscalía N° 3 de La Plata, el entrenador sería uno de los más de 150 damnificados por una operatoria que, de acuerdo con las denuncias incorporadas a distintas fiscalías, involucraría unos 20 millones de dólares.

Los audios fueron registrados en conversaciones entre Lacki y Fernando Gil, amigo de Troglio y quien habría actuado como nexo entre ambos. Para la defensa, las grabaciones permitirían reconstruir parte de las negociaciones y la manera en que se ofrecían los proyectos inmobiliarios.

Entre otros puntos, en los mensajes se habla de la incorporación de nuevos inversores, condiciones especiales para personas recomendadas por Gil y la denominada “renta garantizada”, que contemplaba un pago equivalente al alquiler del departamento si la obra sufría demoras.

Además, Troglio aportó documentación sobre transferencias realizadas. Entre ellas figura una orden de pago internacional por 35 mil dólares hacia una cuenta bancaria en Miami cuyo beneficiario formal sería “Kali Estate LLC”. Si bien el pedido de detención ya fue incorporado, allegados a Lacki cuestionaron su sustento y señalaron que, a su entender, resulta prematuro avanzar con una medida de esa naturaleza, dado que el acusado aún no fue indagado y se encuentra únicamente imputado en la causa.