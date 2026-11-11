Un adolescente de 14 años fue aprehendido tras un intento de robo a mano armada en El Dique

Un adolescente de 14 años fue aprehendido este miércoles en Ensenada, acusado de participar en un intento de robo de una motocicleta junto a otros dos jóvenes que lograron escapar. El episodio ocurrió en la zona de 126 y 38, en El Dique, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras una alerta radial que advertía sobre un robo en la vía pública. Al llegar, los policías observaron al menor y a otros dos sospechosos forcejeando con la víctima, un hombre de 27 años. Según relató el damnificado, los asaltantes lo habían amenazado con un arma de fuego para sustraerle su moto Yamaha YBR 125.

Al advertir la presencia policial, los tres sospechosos escaparon a pie en distintas direcciones. Sin embargo, los efectivos lograron seguir e interceptar al adolescente, mientras que sus dos acompañantes consiguieron darse a la fuga. En el procedimiento también fue recuperada la motocicleta que había sido sustraída. El arma de fuego mencionada por la víctima no pudo ser encontrada.

El menor fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI del Joven N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que interviene en la causa caratulada como «robo agravado por el uso de arma, en poblado y en banda, en grado de tentativa». La investigación continúa para identificar a los otros dos involucrados.