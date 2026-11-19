La joven de 19 años era buscada por herir a un hombre con un cuchillo durante un asalto y por integrar una banda dedicada al narcomenudeo en la zona de 531 y 177. Sus cómplices lograron escapar por una cantera tras abrir fuego contra los efectivos policiales.

Un operativo policial ejecutado durante la jornada de este jueves 19 de noviembre permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la localidad platense de Melchor Romero y concretar la captura de P. Z. L., una joven de 19 años conocida en el ambiente delictivo bajo el alias de "La Orco". La acusada enfrenta graves cargos tanto por comercialización de drogas como por un violento asalto ocurrido semanas atrás.

El expediente se inició el pasado 5 de noviembre a raíz de la denuncia radicada por un vecino de 31 años. Según su relato ante las autoridades, dos hombres y una mujer lo abordaron durante la tarde, lo amenazaron con un arma de fuego para sustraerle sus efectos personales y, en medio del forcejeo, la femenina le provocó una herida cortante con un arma blanca. Debido a que el damnificado conocía previamente a los agresores, aportó datos precisos que orientaron las tareas investigativas.

A partir de las pesquisas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimocuarta, los detectives lograron individualizar a los sospechosos y comprobar que utilizaban un inmueble lindero a la cantera de la zona como centro de acopio y fraccionamiento de sustancias ilícitas. Con el aval judicial correspondiente, grupos especiales irrumpieron este jueves en la propiedad situada en las inmediaciones de 531 y 177.

Al advertir la presencia de los uniformados, varios de los integrantes de la organización emprendieron una veloz fuga a través de las irregularidades del terreno de la cantera y efectuaron disparos contra la comisión policial para cubrir su escape. Los agentes repelieron la agresión armada sin que se registraran heridos entre el personal interviniente. En el interior del predio, los efectivos lograron reducir y aprehender a la implicada, señalada de manera directa por la víctima del robo como la autora de la agresión con el cuchillo.

Durante la requisa del lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron diversos elementos probatorios que confirman la actividad delictiva desarrollada en el predio: un trozo compacto de cocaína de 350 gramos, habitualmente denominado "ladrillo", junto con otros 5,1 gramos de la misma sustancia ya fraccionados en tres envoltorios de nylon, tres balanzas de precisión, tijeras y recortes de nylon destinados al armado de dosis para la venta al menudeo, un revólver calibre 38 con su marca y numeración suprimidas, acompañado por un proyectil del mismo calibre, dos armas blancas tipo cuchillo y un machete, una suma de 414.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y una libreta con anotaciones de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la órbita de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) N° 15 y N° 18 del departamento judicial de La Plata, bajo las calificaciones legales de "robo agravado, lesiones, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego". Mientras se aguarda el traslado de la detenida a sede tribunalicia para prestar declaración, los investigadores mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los prófugos.