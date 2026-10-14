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Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza: lo detuvieron

Por Redacción

Un adolescente fue aprehendido acusado de haberle disparado a un compañero de escuela dentro de la institución educativa en la localidad de Villa Dorrego, La Matanza.

El hecho sucedió este miércoles en la Escuela N°58, situada en la calle Donizetti y De Luca, Villa Dorrego, donde personal policial fue alertado por un alumno de 18 años con disparos de arma de fuego en el abdomen y el brazo.

Al arribar a la institución educativa, le comunicaron a los efectivos de la Comisaria Sur 4ta que el joven herido no se encontraba debido a que había sido trasladado de forma inmediata al hospital de Ruta 32 por docentes en un auto particular.

Antes de ingresar al quirófano para ser operado de urgencia, la víctima habló con las enfermeras y les comentó que recibió los tiros cuando su amigo le mostraba el arma que había llevado, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se estableció que el incidente ocurrió dentro del baño de la escuela, cuando el adolescente, de 17 años, exhibió un arma calibre 22.

El agresor fue detenido en el lugar, mientras que el arma logró ser recuperada por personal policial luego de que el acusado la haya descartada tras el hecho.

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