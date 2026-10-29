Un asalto de madrugada desató una pesadilla en una casa de Ensenada

Una mujer fue víctima de una violenta entradera durante la madrugada de ayer cuando dormía junto a su hijo de 8 años en Ensenada. Tres delincuentes ingresaron a la vivienda de la calle 124 entre 531 y 532, la golpearon y la amenazaron de muerte mientras exigían dinero. Los asaltantes revolvieron toda la casa y escaparon con dispositivos electrónicos y joyas.

El hecho ocurrió alrededor de las 03.00. Según fuentes del caso, los intrusos ingresaron por la parte trasera de la propiedad y sorprendieron a la víctima mientras descansaba con el nene. Uno de ellos comenzó a tirarle del pelo y a exigirle que entregara la plata. La mujer les dijo que no tenía dinero y les pidió que no lastimaran a su hijo.

Los delincuentes insistían en que tenía dólares y que contaba con dinero producto de una herencia. Incluso, uno de ellos aseguró que había salido recientemente de la cárcel y amenazó con matarla y llevarse al menor. La víctima describió a ese asaltante como el más agresivo del grupo, que llevaba una mochila del club Estudiantes de La Plata, guantes grises y el rostro parcialmente cubierto.

El nene también fue interrogado por los ladrones, que le exigían a su madre que entregara el dinero. En medio del terror, el chico les dijo que tenía ahorros guardados en una caja, lo que llevó a los delincuentes a creer que podía haber una caja fuerte en la vivienda.

Mientras dos de los intrusos exigían dinero, el tercero revolvía las pertenencias y daba vuelta todo lo que encontraba a su paso. La mujer denunció que los asaltantes revisaron incluso las ollas y desordenaron por completo el kiosco que funciona en su domicilio.

Entre los elementos robados se encuentran una PlayStation 5 blanca con dos controles, dos teléfonos celulares, una tablet y varias joyas de valor afectivo y económico, entre ellas un prendedor de oro que pertenecía a su abuela y un medallón de plata de su padre.

De acuerdo a los voceros consultados, un dato que llamó la atención de la víctima es que uno de los delincuentes llevaba un teléfono desde el cual se escuchaba la frecuencia policial. Además, mantenía una comunicación con otro hombre que le preguntaba si estaba todo tranquilo. Cuando los perros comenzaron a ladrar y los asaltantes demoraban en salir, la persona que se encontraba afuera les advirtió que se retiraran.

Una vez que los delincuentes escaparon, la mujer salió de la vivienda con su hijo y advirtió la presencia de un móvil policial, al que hizo señas para contar lo sucedido.

La víctima indicó que en la esquina de su casa, sobre la calle 532, hay una cámara de seguridad que podría aportar imágenes para la investigación.

En su declaración, también manifestó sus sospechas sobre el posible acceso de los delincuentes a información relacionada con una herencia que había cobrado y las compras que había realizado con ese dinero. En ese contexto, brindó una posible pista, que ahora deberá ser corroborada por el cuerpo de analistas judiciales y policiales de la jurisdicción.