Una mujer de 66 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de 69 entre 5 y 6. Dos delincuentes encapuchados ingresaron durante la madrugada, la redujeron y le exigieron dinero.

La víctima entregó 200 dólares y 30.000 pesos, pero los asaltantes luego la obligaron a ingresar a sus cuentas bancarias y realizaron transferencias y préstamos por alrededor de 9 millones de pesos.

Mientras uno operaba con las cuentas, el otro recorrió la vivienda y se apoderó además de un torno, una aspiradora, un equipo de frío/calor, un ventilador, ropa y otros elementos de valor.

Antes de retirarse, le pidieron a la mujer la llave de la puerta principal y escaparon con todo el botín. Durante el robo, ambos delincuentes mantuvieron comunicaciones telefónicas con otras personas que se encontraban en el exterior, aparentemente en un vehículo.

La víctima aseguró que uno de los asaltantes tenía un arma de fuego, aunque no pudo precisar sus características. No sufrió lesiones físicas y tampoco pudo aportar una descripción que permita reconocer a los delincuentes.

Los intrusos son buscados por la Policía. La mujer no sufrió lesiones.