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La víctima resultó ilesa

Un ataque a tiros a plena luz del día causó terror en Villa Elvira

El violento episodio, captado por cámaras de seguridad, ocurrió ayer en la zona de 612 entre 126 y 127

Por Redacción

Un grave episodio de violencia sacudió la tranquilidad de los vecinos de Villa Elvira durante la jornada de ayer. Un hombre que se desplazaba con su camioneta sufrió una emboscada a balazos en plena calle, secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra.

El hecho se produjo sobre la calle 612 entre 126 y 127. De acuerdo con la información oficial, el conductor fue sorprendido por un atacante que circulaba en moto y efectuó múltiples detonaciones en su contra. Pese a la cercanía y a la peligrosidad de la agresión, la víctima logró salir ilesa del violento ataque.

Las grabaciones captaron parte del ataque y permiten escuchar con claridad la sucesión de disparos que alarmó a todo el barrio. Tras el episodio, el hombre se dirigió de inmediato hacia la sede de la Comisaría Decimosexta de Villa Ponsati para formalizar la denuncia policial y judicial. Por su parte, el atacante recuperó el rodado en el que se movilizaba y desapareció rápidamente de la escena.

En su declaración ante los efectivos, el denunciante aportó la identidad del presunto autor de los disparos y exigió su detención. Si bien hasta el momento las autoridades desconocen el trasfondo que originó la agresión, los investigadores analizan el material audiovisual y las testimoniales para avanzar con el esclarecimiento del caso y dar con el paradero del sospechoso.

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