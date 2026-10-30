Un auto ardió en llamas en Arturo Seguí

Cuándo el reloj marcaba las 22:15 de anoche, un voraz incendio devoró en contados minutos un vehículo, que aparentemente habia sido abandonado en la calle 425 y 188, una zona despoblada de Arturo Seguí.

Los vecinos mas cercanos, alarmados por el resplandor de las llamas, dieron inmediato aviso a los bomberos.

Una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de Arturo Seguí, partió rauda hacia esa dirección, y al cabo de 40 minutos, logró extinguir por completo el incendio. Por último, la destrucción del auto fue total, y no se registraron heridos.