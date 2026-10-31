Un auto despistó en la Ruta 11, volcó y terminó dentro de un zanjón

Un automovilista de 36 años perdió el control de su Chevrolet Corsa cuando circulaba por la Ruta 11, a la altura de la calle 615, y terminó dentro de un zanjón ubicado junto a la calzada.

El episodio fue reportado a través del 911 y motivó la intervención de personal policial de la zona 14 del Comando de Patrullas. Al llegar, los efectivos encontraron el vehículo, conducido por Fabio Carballo González.

Según se informó, el hombre se encontraba fuera de peligro y no necesitó asistencia médica. Permaneció en el lugar a la espera de una grúa de su compañía de seguros.