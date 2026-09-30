Un auto quedó destruido tras incendiarse durante la madrugada en La Plata

Un automóvil quedó completamente destruido por las llamas durante la madrugada de este miércoles en La Plata. El episodio ocurrió alrededor de las 2:30, frente a una vivienda ubicada en calle 30 entre 528 y 529.

Según relató un vecino a EL DÍA, el vehículo comenzó a incendiarse durante la madrugada y el fuego rápidamente tomó gran parte de la carrocería. Las imágenes registradas en el lugar muestran al auto envuelto en llamas y una importante columna de humo.

Con el paso de las horas, el panorama era impactante: el vehículo quedó prácticamente reducido a la estructura metálica, con importantes daños en el interior, el motor y la carrocería.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue el origen del incendio, por lo que resta determinar si se trató de una falla del vehículo, un hecho accidental o si hubo alguna otra circunstancia detrás del fuego.

El episodio ocurrió en una zona residencial y generó alarma entre los vecinos que advirtieron las llamas durante la madrugada.