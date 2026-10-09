Un auto quedó envuelto en llamas durante la madrugada en La Plata

Un automóvil quedó envuelto en llamas durante la madrugada de este viernes en Arturo Seguí y provocó un intenso operativo de Bomberos Voluntarios para controlar el incendio. El episodio ocurrió cerca de las 2, en diagonal 145, entre 408 y 409.

Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos de la localidad acudió al lugar y desplegó tareas para extinguir el fuego. Gracias al rápido accionar de los rescatistas, las llamas fueron controladas sin que se registraran personas heridas ni daños en las viviendas cercanas.

Sin embargo, el vehículo sufrió daños prácticamente totales como consecuencia del incendio.

La situación que describieron los vecinos

Según relataron vecinos de la zona, una persona mayor de edad solía pasar las noches dentro del automóvil. No obstante, de acuerdo con esos testimonios, no se encontraba en el vehículo cuando comenzaron las llamas.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre las causas que originaron el fuego. El episodio generó preocupación entre los habitantes del barrio por la intensidad de las llamas y la cercanía con otras propiedades.