Un auto y una ambulancia protagonizaron un choque en 7 y 41

Este domingo por la noche, en el cruce de 7 y 41, un nuevo accidente de tránsito provocó momentos de tensión en la zona. El incidente, protagonizado por un auto y una ambulancia, además generó demoras y un caos vehicular en la zona.

Según indicaron a este medio, el choque se produjo cerca de las 21 horas, cuando por causas que todavía son materia de análisis, un auto Volkswagen Voyage color verde colisionó con una ambulancia de alta complejidad.

En base a las primeras informaciones, el auto que circulaba por la Avenida 7 en sentido ascendente, habría chocado a la ambulancia que atravesaba esa intersección por la calle 41.