Un automovilista se incrustó en la parte trasera de un camión en las afueras de La Plata y terminó hospitalizado

Este martes, un siniestro vial en la localidad de Melchor Romero culminó con un automovilista hospitalizado. El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida 520 y la calle 173, donde un auto se incrustó en la parte trasera de un transporte de carga que permanecía estacionado en la zona.

De acuerdo a los datos oficiales, un Volkswagen Voyage chocó por motivos aún desconocidos contra un camión y, a raíz del fuerte impacto, el conductor del auto de 47 años sufrió diversas heridas. El personal de emergencias acudió a la escena para asistir a la víctima y concretó su traslado al Hospital Alejandro Korn. En el centro de salud, los médicos confirmaron que el paciente ingresó fuera de peligro.

Tras el suceso, los efectivos policiales dispusieron el secuestro preventivo de ambos rodados para llevar a cabo los peritajes de rigor y lograr determinar las causas exactas del accidente. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 del departamento judicial platense, caratulada de forma oficial como "lesiones culposas".