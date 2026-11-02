Un baleado y la sospecha de una trama narco

Un hombre fue baleado ayer en la zona de las calles 214 y 518, en la localidad de Abasto, en lo que se presume una disputa en un contexto narco.

El episodios generó gran preocupación entre los vecinos, sobre todo por la gran cantidad de policiales y patrulleros que se acercaron al lugar del incidente.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la circunstancia del ataque ni del estado de salud de la víctima. Por eso se aguarda información oficial para establecer cómo ocurrió el hecho y si hay alguna persona identificada por la agresión.

De esta manera, la violencia armada vuelve a encender las alarmas en ese sector de la Ciudad, donde existen, según vecinos, varios puntos de venta de droga.

Por el caso, se esperan directivas de la Unidad Fiscal en turno del Departamento Judicial de La Plata. No hay detenidos.