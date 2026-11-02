Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
ABASTO

Un baleado y la sospecha de una trama narco

Archivo

Por Redacción

Un hombre fue baleado ayer en la zona de las calles 214 y 518, en la localidad de Abasto, en lo que se presume una disputa en un contexto narco.

El episodios generó gran preocupación entre los vecinos, sobre todo por la gran cantidad de policiales y patrulleros que se acercaron al lugar del incidente.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la circunstancia del ataque ni del estado de salud de la víctima. Por eso se aguarda información oficial para establecer cómo ocurrió el hecho y si hay alguna persona identificada por la agresión.

De esta manera, la violencia armada vuelve a encender las alarmas en ese sector de la Ciudad, donde existen, según vecinos, varios puntos de venta de droga.

Por el caso, se esperan directivas de la Unidad Fiscal en turno del Departamento Judicial de La Plata. No hay detenidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?