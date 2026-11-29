Un supermercado se convirtió en foco de un incendio en la madrugada de este domingo en La Plata, un hecho que requirió de la intervención de tres dotaciones de bomberos, informaron fuentes calificadas.

Se trata del comercio chino "La Amistad" situado en 24 entre 69 y 70, en inmediaciones del Parque Castelli.

En plena madrugada los vecinos detectaron la presencia de humo y a los pocos minutos se dio lugar a un operativo de bomberos.

En el lugar se desempeñaron tres autobombas que lograron sofocar las llamas. Asimismo intervino el SAME,

En el transcurso de la mañana se trataba de determinar si hubo heridos, los daños materiales y los origenes del foco ígneo que alarmó a los vecinos de la zona.