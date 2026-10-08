Un camión volcó en la Ruta 2 y el conductor fue trasladado al hospital

Un camión Iveco protagonizó un despiste durante las primeras horas de este jueves en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 368, en sentido ascendente hacia Mar del Plata.

El hecho se produjo alrededor de las 7:15, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el accidente. Al arribar al lugar, el personal interviniente constató que el vehículo había salido de la calzada y quedado detenido sobre el cantero central y parte del carril rápido.

El conductor y único ocupante del camión fue identificado como Leandro Castro, quien se encontraba lúcido al momento de ser asistido.

Una ambulancia de Vivoratá, a cargo de la doctora Correira, llegó hasta el lugar y trasladó al hombre por prevención para que recibiera atención médica.

De acuerdo con la información aportada por los efectivos, no hubo terceros involucrados en el accidente.

Al momento del despiste, la traza se encontraba mojada y reducida, por lo que se solicitó la presencia de personal de AUBASA para realizar el balizamiento y advertir a los demás conductores sobre la situación.

En tanto, permanecía pendiente el arribo de una grúa particular para retirar el camión y normalizar completamente la circulación en ese sector de la autovía.