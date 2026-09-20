Un camioneta militar que venía a La Plata volcó y quedó destrozada en la Ruta 11 

El siniestro ocurrió en las últimas horas, cuando el rodado volvía de realizar maniobras en Magdalena. Bomberos Voluntarios de esa localidad trabajaron sobre la Ruta 11 en el km 32.

Un vehículo militar perteneciente al Batallón de Comunicaciones Satelital 601, con asiento en City Bell, protagonizó un despiste durante las últimas horas, cuando regresaba de realizar maniobras en la localidad de Magdalena.

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, que terminó fuera de la calzada, entre la vegetación y a un costado del camino.

Tras el incidente, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Bomberos Voluntarios de Magdalena trabajaron para asegurar la zona y colaborar con las tareas correspondientes. Las imágenes del vehículo muestran importantes daños en la unidad, que quedó detenida en una zona de pastizales.

Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el despiste ni sobre el estado de salud de los ocupantes.

El Batallón de Comunicaciones Satelital 601 es una unidad del Ejército Argentino con sede en City Bell, especializada en tareas vinculadas a las comunicaciones y los enlaces satelitales.