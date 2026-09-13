Un chofer de micro chocó contra el frente de una casa y falleció

Un colectivero de la línea 527 falleció en las últimas horas tras perder el control de la unidad y chocar contra el frente de una casa en la localidad bonaerense de Temperley.

Según se pudo saber, el hecho ocurrió pasadas las 23:00 del sábado entre las calles Caaguazú y Dinamarca, de esa zona del partido de Lomas de Zamora.

Por motivos que se investigan, el chofer, que en ese momento venía sin pasajeros, perdió el control del colectivo y terminó incrustado contra el frente de una propiedad ubicada en la esquina.

Los vecinos relataron que el conductor venía a alta velocidad y, tras la colisión, la trompa del colectivo quedó dentro de la casa, que sufrió importantes destrozos.

Efectivos de la Policía Bonaerense trabajaron en el lugar y ahora se busca determinar las causas que provocaron el choque.

Uno de los habitantes de la propiedad relató que se salvó de milagro, ya que en el momento del impacto estaba "trabajando".

"Acá duermo. Por suerte estaba trabajando”, afirmó el vecino al mostrar los daños provocados por el colectivo dentro de la propiedad.

Una mujer que vive junto a la casa impactada contó que se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija cuando escuchó el estruendo del choque.

“Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro”, indicó en declaraciones a la señal de cable LN+.

Y agregó: "Estábamos todos asustados. No entendíamos qué pasaba. Mi marido logró sacar la reja, salir y así como pudo intentó asistir al chofer, pero no pudo hacer nada. Estaba sin vida".