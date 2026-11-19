Un motociclista de 22 años resultó herido tras protagonizar un choque con un camión en la zona de Abasto. Fuentes indicaron que el accidente ocurrió en la avenida 520 y 214, por causas que todavía son materia de investigación.

A raíz del impacto, el joven sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por una ambulancia del SAME. Según se informó, pese a que la moto conducida por el damnificado terminó debajo del camión, fue trasladado consciente y sin riesgo de vida al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En el lugar intervino personal policial, que dispuso el resguardo de la escena y el secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias correspondientes. Se trata de un camión Iveco y una motocicleta Honda XR 250.

Además, se solicitó la intervención de Policía Científica y se inició un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer cómo se produjo la colisión que, de milagro, no terminó en una nueva tragedia vial.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la UFI N° 12 de La Plata.