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Un choque en Ensenada terminó con un conductor detenido tras agredir a la Policía

El violento episodio ocurrió luego de la colisión en el cruce de 123 y 48. La acompañante del otro vehículo debió ser hospitalizada en el Cestino

Por Redacción

Un siniestro vial derivó en un tenso procedimiento policial durante las últimas horas en Ensenada. El choque entre dos autos no solo demandó la asistencia del SAME para una de las involucradas, sino que culminó con la aprehensión de uno de los conductores tras una violenta reacción contra los uniformados.

El choque tuvo lugar sobre la intersección de las calles 123 y 48. Por causas que los peritos intentan determinar, colisionaron un Chevrolet Sonic de color gris y una camioneta Peugeot Partner Patagónica del mismo color.

A raíz del fuerte impacto, una mujer de 47 años, acompañante en el Chevrolet, sufrió heridas de carácter leve. Ante la situación, una ambulancia del SAME acudió a la escena para brindarle las primeras atenciones y disponer su posterior traslado al Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

Mientras el personal del Comando de Patrullas Ensenada intervenía para organizar el tránsito y asistir a las víctimas, la escena tomó un giro violento. El conductor de la Partner adoptó una postura sumamente hostil hacia las fuerzas de seguridad. Lejos de colaborar con el operativo, el conductor comenzó a proferir insultos, para luego arremeter a piñas y patadas contra los policías.

En medio del forcejeo para reducir al automovilista, un oficial resultó lesionado y sufrió escoriaciones en su codo derecho. Los agentes lograron colocarle las esposas de sujeción al agresor y concretaron su aprehensión en el lugar.

El expediente penal por el accidente y el ataque cuenta con la intervención cruzada de la Justicia. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 avaló las actuaciones correspondientes a las "lesiones culposas" derivadas del choque, mientras que la UFIJ N° 05 ratificó la detención del conductor imputado por el delito de "resistencia a la autoridad".

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