Un accidente de tránsito generó momentos de tensión en Los Hornos durante la tarde de ayer, luego de que dos motos colisionaran en la esquina de 58 y 149. Producto del impacto, dos jóvenes que circulaban en uno de los vehículos cayeron de manera brusca sobre la cinta asfáltica y padecieron diversas heridas cortantes y raspones.

De acuerdo con el relato de testigos directos del episodio en el cruce de las calles 58 y 149, la otra unidad implicada era guiada por una muchacha, quien logró mantener el equilibrio tras el golpe y no presentó lesiones físicas de consideración.

Tras advertir el estruendo del choque, varios frentistas salieron de sus domicilios para asistir a los damnificados en primera instancia. Tras el incidente vial, una de las motos quedó tirada en plena calzada, sobre la senda peatonal, mientras los dos ocupantes del otro rodado aguardaban asistencia médica sentados en la ochava.

Minutos después, agentes de la Patrulla Municipal arribaron al sector para ordenar la circulación vehicular y colaborar con los heridos. Hasta el momento, las autoridades no precisaron las causas que desencadenaron la colisión ni el grado de gravedad clínica de los lesionados.