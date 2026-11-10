Un ciclista de 14 años en grave estado tras chocar con una camioneta

Un dramático siniestro vial ocurrió en la localidad de Gonnet este martes por la tarde. Un adolescente, de 14 años, sufrió heridas de consideración luego de impactar la bicicleta en la que se desplazaba contra una camioneta en el cruce de las calles 25 y 514.

El incidente involucró a una Volkswagen Taos de color gris oscuro, guiada por un hombre de 43 años. Por motivos que los peritos intentan establecer, el rodado de menor tamaño colisionó contra el vehículo, provocando que el menor saliera despedido hacia la cinta asfáltica. Frente a la gravedad de la secuencia, llamados a la central de emergencias movilizaron de inmediato a los efectivos del Comando de Patrullas.

Una unidad del SAME acudió al lugar del choque y brindó las primeras atenciones al ciclista, quien se encontraba consciente al momento de la llegada de los profesionales. Sin embargo, ante la complejidad de los traumatismos detectados, los médicos ordenaron su traslado inmediato al Hospital San Roque de Gonnet. Una vez ingresado al nosocomio provincial, el equipo de salud determinó su internación en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

En el plano judicial, las actuaciones quedaron radicadas en la UFI N° 12 del departamento judicial platense. La fiscalía dispuso la imputación preventiva del automovilista bajo el cargo de "lesiones culposas" y solicitó la labor de la Policía Científica en la escena para determinar la mecánica del impacto. Mientras los peritos analizan los rastros en la vía pública, las autoridades aguardan por la evolución clínica del adolescente.