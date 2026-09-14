Un ciclista hospitalizado tras accidente de tránsito en Arturo Seguí

Un momento de preocupación se vivió anoche en Artur Seguí por un siniestro vial entre un auto y una bicicleta cuyo conductor cayó al suelo y tuvo que ser derivado a un centro médico, reportaron fuentes calificadas.

El hecho tuvo lugar en 139 y bis 141 por causas que todavía no fueron establecidas. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del rodado de menor porte "fue rozado" por un auto. Como consecuencia sufrió algunas contusiones.

En el lugar intervino de inmediato una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de la localidad y posteriormente se hizo presente una ambulancia del SAME.

Los profesionales de la salud le brindaron asistencia al hombre lesionado y luego lo derivaron a un centro médico cercano.

Se destacó que los bomberos "brindaron la primera atención al accidentado y lo contuvieron hasta el arribo de personal del SAME, que lo trasladó a un centro asistencial".

Asimismo, intervino personal policial de la jurisdicción, que llevó a cabo un operativo de tránsito a fin de que pudieran realizar sus labores los bomberos y el equipo médico.