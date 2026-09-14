Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Un ciclista hospitalizado tras accidente de tránsito en Arturo Seguí

Aseguran que "lo rozó un auto". Intervinieron los Bomberos Voluntarios, el SAME y la policía

Por Redacción

Un momento de preocupación se vivió anoche en Artur Seguí por un siniestro vial entre un auto y una bicicleta cuyo conductor cayó al suelo y tuvo que ser derivado a un centro médico, reportaron fuentes calificadas. 

El hecho tuvo lugar en 139 y bis 141 por causas que todavía no fueron establecidas. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del rodado de menor porte "fue rozado" por un auto. Como consecuencia sufrió algunas contusiones. 

En el lugar intervino de inmediato una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de la localidad y posteriormente se hizo presente una ambulancia del SAME. 

Los profesionales de la salud le brindaron asistencia al hombre lesionado y luego lo derivaron a un centro médico cercano. 

Se destacó que los bomberos "brindaron la primera atención al accidentado y lo contuvieron hasta el arribo de personal del SAME, que lo trasladó a un centro asistencial". 

Asimismo, intervino personal policial de la jurisdicción, que llevó a cabo un operativo de tránsito a fin de que pudieran realizar sus labores los bomberos y el equipo médico. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?