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Un comisario y dos jóvenes resultaron heridos tras un choque de motos en La Plata

El incidente vial tuvo lugar en la zona de 137 y 523. Además, en el cruce de 143 y 531 otra moto protagonizó un choque

Por Redacción

Un fuerte siniestro vial alteró el tránsito este martes en la zona de 137 entre 523 y 524. Dos motos protagonizaron un duro impacto que dejó como saldo a tres personas con lesiones de diversa consideración, entre ellas un oficial de la fuerza bonaerense y un conductor menor de apenas 14 años.

A bordo de una Yamaha NM-X 150 transitaba un comisario inspector, de 47 años, en su día de franco, junto a su hija de 18. Por motivos sujetos a investigación, este rodado colisionó con una Honda Wave 110 al mando de un adolescente de solo 14 años.

Producto del golpe, los tres ocupantes cayeron al asfalto y padecieron raspones y contusiones. Personal médico acudió a la escena para brindar asistencia preventiva, aunque los profesionales descartaron el traslado de las víctimas a un centro de salud ante la levedad del cuadro clínico.

Agentes de la subcomisaría La Unión resguardaron el perímetro a la espera de los peritos correspondientes para determinar la mecánica del choque.

A su vez, los uniformados labraron un acta de infracción contra el chico de 14 años por carecer de la edad legal para manejar. El expediente avanza bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 del departamento judicial platense.

También, en la esquina de 143 y 531, jurisdicción de la subcomisaría La Unión, una moto y una camioneta protagonizaron otro incidente vial.

Producto de la colisión, un motociclista que circulaba en un rodado de baja cilindrada, sufrió una serie de lesiones y permaneció tendido sobre el asfalto a la espera de una asistencia por personal del SAME.

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