Un conductor alcoholizado chocó contra un árbol en La Plata y terminó herido 

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado volvió a generar preocupación en las calles de La Plata. Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol en Diagonal 73 entre 1 y 2.

Como consecuencia del choque, tanto el conductor como su acompañante sufrieron heridas y debieron ser asistidos en el lugar por médicos del SAME, que posteriormente dispusieron su traslado a un centro de salud para recibir atención.

De acuerdo con la información conocida sobre el episodio, el automovilista se encontraba alcoholizado al momento del accidente. El vehículo quedó con importantes daños tras el impacto contra el árbol.

Luego del siniestro, efectivos de la Policía Bonaerense trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Además, trabajadores del área de Seguridad llevaron adelante tareas de prevención y asistencia mientras se desarrollaba el operativo y se atendía a las personas heridas.

El impacto se produjo en una zona de circulación habitual y durante la madrugada, por lo que el episodio generó alarma entre quienes transitaban por el sector.

Afortunadamente, pese a la violencia del choque y a los daños que sufrió el vehículo, no hubo que lamentar víctimas fatales. El conductor y su acompañante fueron trasladados para recibir atención médica.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de conducir luego de consumir alcohol, especialmente durante la madrugada, cuando una maniobra inesperada puede terminar en un accidente de consecuencias graves.