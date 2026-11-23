Un joven trabajador, de 22 años, que realiza viajes en moto a través de la aplicación Didi sufrió una herida de bala en una de sus extremidades durante la madrugada de este lunes, luego de evadir una emboscada delictiva en los alrededores de 24 y 81. A pesar del disparo, la víctima logró conducir hasta el predio de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina de las avenidas 19 y 72 para ponerse a resguardo y solicitar auxilio.

Según el testimonio del damnificado, la secuencia violenta se desató cerca de la 1:50, instante en que delincuentes armados lo interceptaron con intenciones de sustraerle el rodado. "Me apuntaron al pecho pero hui y me dispararon en la pierna", relató el joven sobre el dramático momento en que aceleró para evitar el robo.

Tras recibir asistencia inicial, el motociclista fue derivado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín, situado en 1 y 70. Allí, los médicos constataron que el proyectil había quedado alojado en el pie y le había ocasionado una fractura en el hueso calcáneo, cuadro que demandó una intervención quirúrgica para extraer la bala y la aplicación de cuatro puntos de sutura. "Perdí mucha sangre", describió el trabajador.

En cuanto al origen del ataque, el conductor expresó su sospecha respecto de la mujer que transportaba al momento de la agresión, a quien había recogido previamente en la zona de 27 y 86 y cuyo recorrido finalizó en el mismo expendio de combustibles donde él buscó refugio. El joven sospecha que la pasajera mantenía algún vínculo con los asaltantes.