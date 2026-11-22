Un fuerte accidente de tránsito provocó momentos de tensión ayer por la mañana en Meridiano V, donde un automovilista debió ser rescatado por los bomberos luego de quedar atrapado dentro de su vehículo, que terminó volcado sobre la calzada tras colisionar con una camioneta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.15 en la esquina de 18 y 69. Los vehículos involucrados fueron un Fiat Cronos y una Renault Master. De acuerdo con las primeras informaciones, el automóvil circulaba por calle 68 y, al llegar al cruce con 18, habría sido impactado por la utilitaria. Sin embargo, la mecánica del accidente todavía deberá ser establecida.

La violencia del choque provocó que el Cronos terminara dado vuelta y que su conductor no pudiera salir por sus propios medios. Ante esa situación, se convocó a los bomberos, que trabajaron para liberarlo del habitáculo y permitir que recibiera asistencia.

El automovilista fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Martín para una mejor atención. Durante el operativo manifestó fuertes dolores, por lo que se vivieron momentos de preocupación entre quienes participaban del rescate.

La Renault Master, en tanto, también quedó involucrada en el siniestro, aunque no habría sufrido daños de consideración.