Un choque en una esquina de San Nicolás terminó con un conductor aprehendido y un resultado de alcoholemia que sobresale entre los antecedentes difundidos en Argentina. El procedimiento ocurrió el 16 de noviembre y, de acuerdo con el parte policial, el hombre de 48 años registró 5,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un Ka contra una Hilux

De acuerdo con El Norte, el hombre, de 48 años, circulaba en un Ford Ka cuando colisionó en el cruce de Morteo y Pringles con una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 47 años. Según la información oficial, este último no sufrió lesiones y su camioneta presentó daños menores.

Personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) intervino tras la colisión. Al momento de identificar al conductor del Ford Ka, el hombre se mostró hostil con los efectivos.

Lo aprehendieron en el lugar y el control de alcoholemia se realizó posteriormente en la sede policial, donde concurrieron agentes municipales de Tránsito. La prueba arrojó el valor de 5,89 g/l, consignado en el informe del procedimiento.

Además, se constató que el hombre circulaba con la licencia de conducir vencida y sin la documentación del automóvil. El Ford Ka fue remitido al corralón municipal y se iniciaron actuaciones por resistencia a la autoridad e infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial San Nicolás y del Juzgado de Faltas.

En el podio

Hay solo dos antecedentes superiores a la cifra de alcoholemia informada en San Nicolás. En noviembre de 2022 un control en General Roca, Río Negro, arrojó 6,26 g/l.

En tanto, en octubre de 2023, se informó que una conductora había registrado 6,00 g/l en Campo Quijano, Salta.