Un corte de luz en medio de un robo casi provoca una tragedia en City Bell

Una violenta entradera en City Bell estuvo a segundos de terminar en tragedia. Cinco delincuentes armados sorprendieron a un matrimonio de unos 60 años dentro de su casa de 20 y 479, los obligaron a tirarse al piso y los amenazaron de muerte para que entregaran dinero. Cuando el robo estaba en marcha, un corte de luz dejó al barrio a oscuras y desató el momento más dramático del ataque: convencido de que alguien había provocado la interrupción para arruinar el golpe, uno de los asaltantes apoyó su arma sobre la cabeza del dueño de casa y redobló las intimidaciones. “Pensé que me mataban”, relató la víctima a EL DIA.

El asalto ocurrió a las 20.30, en un horario en el que todavía había movimiento en la zona por la actividad habitual del Club Banco Provincia y de numerosos vecinos que regresaban a sus casas después de la jornada laboral. Según pudo saber este diario, la banda llegó al lugar a bordo de un Toyota Corolla gris que ahora es analizado por los investigadores y quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propiedad.

De acuerdo a los voceros, cuatro de los delincuentes ingresaron al predio tras trepar y saltar el portón, mientras que un quinto sospechoso permaneció en el exterior cumpliendo el rol de campana.

La dramática secuencia comenzó cuando la mujer mantenía una videollamada con su hija. Del otro lado de la pantalla, la joven alcanzó a advertir una imagen inquietante: detrás de su madre apareció la figura de un hombre encapuchado. Segundos después, la víctima fue interceptada por uno de los ladrones, arrojada al piso y despojada de su celular.

Los asaltantes fueron entonces por el dueño de casa, que se encontraba mirando televisión en otro sector de la vivienda. También lo obligaron a tirarse al suelo y, mientras le apuntaban a la cabeza con un arma de fuego, comenzaron a exigirle dinero.

Fuentes de la investigación indicaron que los delincuentes lograron encontrar una importante suma de efectivo, compuesta por pesos y dólares que el matrimonio guardaba como ahorros. Sin embargo, ni siquiera después de hacerse del botín cesaron las amenazas. “Te voy a matar”, le repetían.

Oscuridad y “silencio sepulcral”

Fue en medio de ese escenario cuando se produjo el corte de energía que dejó a oscuras al barrio y elevó aún más la tensión. Se trató de una interrupción del servicio que, según señalaron vecinos, se enmarca en los cortes que vienen registrándose en distintos puntos de La Plata y que son atribuidos a las constantes interrupciones del suministro de EDELAP.

Para las víctimas, la oscuridad significó quedar completamente indefensas frente a los delincuentes. Pero para los asaltantes también fue un elemento inesperado. Uno de ellos interpretó que el corte podía haber sido provocado por algún vecino para alertar a la Policía y frustrar el robo.

“Se sintió un silencio sepulcral”, recordó Horacio aún conmocionado al reconstruir ese momento ante EL DIA. En medio de la oscuridad, pensó que podían matarlo.

Finalmente, la banda aprovechó esas condiciones para escapar. Salieron de la vivienda y huyeron en medio del apagón.

La investigación busca establecer si la vivienda fue elegida al azar o si la banda había realizado tareas de inteligencia previas. En ese sentido, la pesquisa analiza distintos movimientos registrados en la zona y no descartan que pueda existir algún punto de conexión con otros episodios recientes.

Otro dato que ahora aparece bajo la lupa es un hecho ocurrido a poco más de 20 cuadras, en 27 y 463. Vecinos de ese sector aseguran haber visto un Peugeot 208 gris al que relacionan con violentos robos. La Policía busca determinar si existe alguna conexión con la banda que atacó en 20 y 479 o si se trata de una coincidencia.

“Impunidad total”

El episodio vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en el corredor de la Zona Norte, donde City Bell comparte un escenario de reiterados robos y entraderas con sectores de Gonnet y Villa Elisa.

“Tenemos mucho miedo, no se puede vivir así. Hay una impunidad total. No solo acá en City Bell, sabemos que pasa en toda la Provincia. Hay un abandono terrible y las autoridades no se preocupan por la seguridad del vecino”, sostuvo la víctima, que agregó: “Si quiero resaltar el trabajo de la DDI de La Plata, que vinieron y recopilaron pruebas. En cuanto a los asaltantes eran jóvenes, tenían los rostros cubiertos y portaban una pistola 9 milímetros”.

Ese sector de City Bell ya había sido escenario de un resonante episodio años atrás. En 2023, a pocos metros de allí, en 479 entre 19 y 19 bis, una banda integrada por delincuentes de origen chileno atacó y asaltó la vivienda del periodista platense Guillermo Murphy.