Un delincuente volvió a la escena de un robo y lo descubrieron los vecinos

Un joven de 18 años fue demorado durante la madrugada luego de ser encontrado dentro de un edificio de La Plata al que habría ingresado con un juego de llaves que no le pertenecía. Al ser descubierto por los vecinos, además, llevaba puesta ropa que uno de los residentes reconoció como propia y que, según denunció, había sido robada de su departamento la noche anterior.

El episodio ocurrió alrededor de la 01.30 de la madrugada en un edificio de 65 entre 5 y 6, donde un vecino escuchó ruidos provenientes de la puerta de ingreso y salió a observar qué ocurría. En ese momento se encontró con un joven al que no reconoció como integrante del consorcio y que tenía en su poder un manojo de llaves que permitía abrir el portón de acceso.

Ante las preguntas del vecino, el joven habría manifestado que las llaves se las había entregado una mujer llamada Martina para retirar algo. Sin embargo, la residente mencionada fue contactada por videollamada y aseguró que no conocía al sospechoso.

Poco después llegaron otros vecinos y uno de ellos reconoció al joven por la ropa que llevaba puesta. Se trataba de una campera negra con vivos rojos y zapatillas FILA negras con detalles blancos, prendas que, según el propietario, le habían sido sustraídas de su departamento la noche anterior.

Los vecinos le reclamaron entonces que entregara las prendas y las llaves del edificio. Según consta en el acta policial, el joven respondió con insultos y posteriormente se retiró caminando por calle 65 hacia 5.

La Policía logró interceptarlo y lo trasladó a la dependencia policial para establecer su identidad y esclarecer lo ocurrido. En el cacheo preventivo no le encontraron armas ni otros elementos considerados peligrosos.

Tras este episodio, los vecinos pidieron visibilizar la situación y reclamaron mayor presencia y prevención policial.