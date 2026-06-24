Un detenido fue hallado muerto en una comisaría

Un hombre de 39 años, que estaba en situación de calle y registraba antecedentes penales por diversos delitos, apareció ahorcado y sin vida en el interior de un calabozo de la comisaría Segunda de La Plata, hasta donde había sido trasladado un rato antes luego de que insultara a inspectores municipales y atacara a un móvil de esos agentes estacionado en 7 y 32.

Fuentes oficiales hicieron saber que el violento incidente en esa esquina ocurrió en la madrugada de ayer, donde el protagonista de esta historia se acercó ofuscado hasta donde estaban los trabajadores de la Comuna.

Sin que trascendiera el motivo que tenía alterado a quien fue identificado como Nicolás Gabriel Gómez Alvarez, de 39 años, se informó, en cambio, que “comenzó a insultar a los inspectores y enseguida rompió el espejo retrovisor izquierdo del móvil municipal”.

Paralelamente, el mismo vocero indicó que “también se abalanzó sobre el capot” de ese vehículo y mostró en todo momento “una actitud desafiante” hacia el personal que estaba en el lugar.

Ante la creciente tensión generada por el violento sujeto, hubo quien alertó al 911 sobre lo que estaba sucediendo en ese cruce de avenidas y rápidamente arribaron a la escena efectivos del Comando de Patrulla.

Tras interiorizarse sobre el agresivo proceder del sujeto, los oficiales lo arrestaron de inmediato y lo trasladaron hasta la comisaría Segunda. Voceros del caso indicaron a este diario después que, una vez en esa dependencia policial de 38 entre 7 y 8, el aprehendido fue conducido a una celda.

Al mismo tiempo, dio a conocer que horas más tarde, alrededor de las 10, efectivos de la seccional ingresaron al sector de detención con el propósito de completar las actas correspondientes al arresto de Gómez Alvarez, quien tenía antecedentes por resistencia a la autoridad, lesiones, daños, robos y causas vinculadas a la Ley de Drogas, entre otros delitos.

Al atravesar el acceso principal, el personal encontró a aquél sin vida. “Estaba suspendido desde el cuello con el mismo pantalón que tenía puesto”, reveló la fuente. Tras la sorpresiva situación, se abrió una causa por “suicidio”, con intervención de la UFI Nº 1 de La Plata, a cargo de la Dra. Ana Medina.