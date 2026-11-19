La defensa de Emanuel Luis Suárez, detenido en una causa por violencia de género, solicitó una audiencia urgente para discutir la posibilidad de morigerar su situación de encierro y acceder a un arresto domiciliario. El pedido fue realizado por su abogado, Roberto Maciel, y el juez Eduardo Silva Pelossi hizo lugar a la solicitud, fijando la audiencia para el martes 24 de noviembre, a las 12, mediante videoconferencia.

El planteo de la defensa busca revertir la oposición de la fiscalía y debatir la posibilidad de que Suárez cumpla una medida menos gravosa y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.

El abogado sostuvo que no existirían riesgos procesales concretos que impidan esa alternativa y cuestionó la interpretación realizada por la acusación sobre el informe del perito psicólogo.

Suárez, de profesión mecánico, se encuentra detenido desde el 28 de julio pasado por una investigación en la que se le atribuyen dos hechos de desobediencia y un episodio ocurrido el 25 de mayo, calificado provisoriamente como desobediencia, lesiones leves doblemente agravadas y coacción, en concurso real.

La resolución judicial que ordenó su detención consideró que existían elementos suficientes para vincularlo con los hechos investigados. Sin embargo, la familia del acusado asegura que “nunca incumplió la perimetral” y por eso exige un replanteo de la situación y la autorización para que pueda volver a trabajar.

Según la resolución que ordenó la detención, los episodios se produjeron en el marco de una relación previa entre Suárez y su expareja y pese a una medida cautelar de prohibición de contacto y perímetro de exclusión dictada por el Juzgado de Familia N° 8 de La Plata.

Precisamente, uno de los hechos investigados ocurrió el 25 de mayo, cuando la mujer salía en su automóvil del edificio donde vive. De acuerdo con su denuncia, Suárez se habría cruzado delante del vehículo, abierto la puerta y agredido a la víctima, provocándole una lesión en una pierna.

La denunciante también declaró que los episodios de hostigamiento se habían reiterado y que, según su relato, el acusado habría continuado acercándose pese a las medidas judiciales vigentes. Incluso afirmó haber recibido amenazas y manifestó temor por su integridad y la de su hijo menor.

El expediente cuenta además con el testimonio de un vecino, quien declaró haber visto al acusado en inmediaciones del domicilio de la mujer en distintas oportunidades y haber observado situaciones vinculadas con el incumplimiento de las restricciones impuestas.

Ahora, con la audiencia fijada para el 24 de noviembre, la defensa tendrá la oportunidad de exponer oralmente su planteo y discutir frente al juez la posibilidad de reemplazar el actual régimen de detención por una medida morigerada. La decisión deberá ponderar tanto los argumentos de la defensa como la posición de la fiscalía y las circunstancias que llevaron originalmente a ordenar la detención.