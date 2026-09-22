Un docente de La Plata a juicio acusado de abuso

La Sala I de la Cámara Penal de La Plata, con los votos de las juezas Sofía Rezzónico Bernard y María Silvia Oyhamburu, rechazó un recurso presentado por la defensa de un docente acusado de un presunto caso de abuso sexual y confirmó la decisión de elevar la causa a juicio.

El fallo fue dictado luego de una impugnación a la resolución de la jueza de grado, Marcela Garmendia, quien había rechazado el sobreseimiento y ordenado el pase del expediente a la instancia de debate.

El hecho investigado ocurrió el 10 de mayo de 2023, en un colegio próximo al Parque Saavedra, durante un taller sobre inclusión y diversidad sexual.

La denunciante, que tenía 16 años al momento del episodio, señaló que el docente, identificado como P. A. M, un ingeniero industrial por entonces de 47 años, se acercó mientras se desarrollaba la actividad, le colocó un pañuelo sobre los ojos, le manipuló el cabello y le frotó su miembro viril por la espalda.

Según surge del fallo, la joven también relató otros comportamientos y comentarios del docente que, de acuerdo con su denuncia, le generaron incomodidad.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran declaraciones de compañeros, docentes, directivos y profesionales que tuvieron contacto con la adolescente después del episodio.

La defensa sostuvo que el imputado negó haber realizado un contacto de carácter sexual y explicó que durante el taller permaneció al frente del aula, rodeado de alumnos, docentes y otros adultos. También planteó que los elementos reunidos no alcanzaban para acreditar la acusación con el grado de certeza necesario para avanzar hacia un juicio.

Sin embargo, las magistradas consideraron que la investigación reúne elementos suficientes para sostener, en esta etapa, la hipótesis acusatoria. En particular, valoraron el relato de la adolescente, al que calificaron como claro, detallado y concreto, además de distintos testimonios que aportaron elementos de corroboración.

El fallo también menciona un informe psicológico que avaló un relato claro y coherente de parte de la chica y que no existían indicios de mendacidad, presión o influencia de terceros.

Consultado sobre la resolución, el doctor Rubén Sarlo, abogado patrocinante de la víctima, estimó que “en el futuro debate oral se probará sin duda el delito atribuido al profesor” y destacó además la actuación de la fiscal que instruyó la causa, Virginia Bravo.