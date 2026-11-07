Un empresario cayó acusado de robar en el country donde vivía

Un empresario de 53 años fue detenido, acusado de haber organizado un robo a una vivienda del barrio cerrado Maschwitz Privado, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos y son intensamente buscados por la policía.

Según informaron fuentes de la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre, cuando tres delincuentes irrumpieron en una vivienda del country ubicado sobre la calle Suipacha al 1300 y sorprendieron a una familia que se encontraba descansando.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, los asaltantes ingresaron por una ventana, los redujeron bajo amenazas con armas de fuego y les exigieron la entrega de dinero y objetos de valor. Durante el robo sustrajeron unos 2.000 dólares, carteras y diversos electrodomésticos.

La investigación quedó a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Escobar, encabezada por el fiscal Claudio Aundjian. Las pesquisas permitieron establecer que los ladrones habrían accedido al inmueble tras vulnerar el cerco perimetral de la propiedad.

A partir de distintas tareas de inteligencia y recolección de pruebas, los investigadores identificaron a los tres sospechosos y determinaron que uno de ellos residía en una vivienda lindera a la casa asaltada. Se trata de un empresario -por ahora identificado con las iniciales G.P. - dedicado al rubro de montajes industriales, quien alquilaba una propiedad dentro del mismo barrio privado.

Según la hipótesis judicial, el acusado aprovechó su condición de residente para facilitar el ingreso de los otros dos sospechosos ocultándolos en una camioneta Dodge RAM. Los tres habrían participado posteriormente en la ejecución del robo.

Con los elementos probatorios reunidos, el fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N°3 de Zárate. Los procedimientos fueron realizados el jueves pasado y culminaron con la detención del empresario, considerado por los investigadores como el presunto organizador de la maniobra.

Durante los operativos, los agentes secuestraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia damnificada. Además, en la vivienda del principal acusado hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta que habría sido utilizada para el ingreso de los supuestos cómplices al country.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que los investigadores analizan ahora si el detenido alquiló propiedades en otros barrios cerrados donde se registraron robos con características similares. En ese marco, se procura determinar la posible existencia de otros hechos conectados con la misma modalidad delictiva.

Por otra parte, la familia afectada difundió un comunicado dirigido a los vecinos y al Consejo de Propietarios del barrio, en el que cuestionó lo que calificó como una “absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional” tras el episodio.

En el escrito, los damnificados sostuvieron que la persona detenida habría planificado y facilitado el ingreso de los delincuentes. Además, denunciaron que durante el asalto fue asesinada su mascota, un perro de 14 años, al que definieron como una pérdida “irreparable” para el grupo familiar.

“El delincuente fue detenido, pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real”, concluyó el mensaje difundido por las víctimas.