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CITY BELL

Un exjuez incrustó su camioneta en un comercio

Por Redacción

Una Volkswagen Taos terminó incrustada en el frente de un comercio de City Bell y de milagro, no terminó en una tragedia. Según se informó, al volante iba Francisco Roncoroni, exjuez de la Suprema Corte bonaerense, de 85 años.

El accidente ocurrió en el local “Estética Fefi”, ubicado en 467 entre 135 y 136. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo cuando intentaba salir de un estacionamiento y terminó avanzando contra la fachada del negocio. La camioneta atravesó el frente e ingresó al salón, donde varias empleadas se encontraban trabajando. Pese a la violencia del impacto, ninguna resultó herida. Roncoroni recibió asistencia médica.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo el vehículo pasó a escasa distancia de una mujer que estaba dentro del comercio, quien logró evitar ser embestida.

La Policía intervino en el lugar y solicitó peritajes y registros fílmicos. La causa fue caratulada como daño y quedó a cargo de la UFI Nº 15 de La Plata, que busca establecer cómo se produjo el accidente del último viernes.

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