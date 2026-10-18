Un femicidio y dos frentes judiciales

El dolor por el femicidio de Gabriela Martínez, de 39 años, se mezcla con la angustia por la situación de su hijo, de un año y medio, que permanece en Jujuy al cuidado de una tía paterna. Mientras José Martín Burgos, detenido por el crimen, se negó a declarar ante la fiscal, la familia materna comenzó a avanzar con gestiones judiciales para lograr que el nene regrese.

La familia, ahora representada por los abogados Pablo Conti, Pablo Cuomo y Juan Martín Etchart, presentó una denuncia penal por la posible sustracción y retención ilegal del menor. La presentación apunta contra Burgos y su hermana, quien quedó al cuidado del chico en Jujuy.

Según pudo saber EL DIA, los abogados preparan además una acción cautelar para solicitar la restitución del niño y la guarda provisoria a favor de su abuela materna. El escrito será presentado este lunes, una vez que se confirme qué juzgado intervendrá en el expediente.

El planteo sostiene que el centro de vida del nene está en La Plata, donde vivía con su mamá y cuenta con su entorno familiar materno. La denuncia advierte sobre la situación de vulnerabilidad en la que quedó tras el asesinato de Gabriela y solicita medidas para resguardar sus derechos.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el femicidio ocurrió el lunes 12 de octubre en la vivienda que la pareja compartía en 39 entre 121 y 122, en el barrio Hipódromo. Según trascendió, Burgos habría estrangulado a Gabriela y luego mantuvo el cuerpo en la casa durante tres días, hasta que decidió presentarse ante la Policía.

En ese lapso, el acusado viajó a Jujuy con el hijo de ambos, de un año y medio, y lo dejó al cuidado de su hermana. Después regresó a La Plata y el jueves 15 se presentó espontáneamente en la Comisaría Segunda, donde confesó haber matado a su pareja. A partir de esa presentación, los efectivos se dirigieron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer, con signos compatibles con una muerte por asfixia mecánica.

Cómo sigue la causa

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17 de La Plata, quien ordenó las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el brutal femicidio y reconstruir las horas previas y posteriores al hecho. La autopsia y las pericias resultan centrales para establecer las circunstancias de la muerte, mientras se incorporan elementos al expediente.

El viernes, Burgos fue indagado por la fiscal, pero optó por guardar silencio y no responder preguntas. Mientras la investigación continúa, la familia materna espera que las presentaciones judiciales permitan avanzar con la restitución del nene, en medio del dolor por la pérdida de Gabriela.