Un fuerte choque en La Plata dejó a dos jóvenes gravemente heridos

Un violento accidente tuvo lugar en el cruce de las calles 423 bis y 14, en la localidad de Villa Elisa. En ese punto, un auto y una moto con dos menores a bordo impactaron de lleno. Por la fuerza del golpe, los adolescentes sufrieron heridas críticas y el personal médico los derivó de urgencia al Hospital de Niños bajo un cuadro clínico de extrema gravedad.

Fuentes oficiales precisaron que las víctimas, de 13 y 14 años, circulaban en una moto Honda Tornado de 250 cilindradas. Las cámaras de seguridad del barrio captaron el siniestro y expusieron la magnitud de la colisión, junto con la falta de precaución de los motociclistas al atravesar la bocacalle.

El automovilista al mando del Ford Fiesta involucrado permaneció en el lugar del hecho. Los agentes policiales indicaron que el hombre presentaba un estado de profunda conmoción a raíz del trágico episodio.

Este caso particular se suma a un inicio de semana fatídico en materia de tránsito para toda la zona. En distintos incidentes fatales ocurridos entre Punta Lara y La Plata, dos personas perdieron la vida, entre ellas un bebé de apenas diez días y un joven de 15 años. A estos hechos se agrega otro choque de gran violencia en Ensenada, un suceso con dos heridos y un amplio despliegue de los equipos de rescate.

Ante este panorama adverso, las estadísticas viales vuelven a encender las alarmas en La Plata, Berisso y Ensenada. Las casi 50 muertes registradas en el transcurso del año confirman a la violencia vehicular como una de las deudas más graves y sin resolver en nuestra comunidad.

Aunque la cifra actual se ubica levemente por debajo de los 51 fallecidos del mismo período de 2025, el margen resulta insuficiente para marcar un cambio de tendencia real o brindar tranquilidad. Detrás de cada número estadístico hay una vida truncada y familias enteras atravesadas por el dolor.