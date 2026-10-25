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EN LA ZONA DE 607 BIS Y 4

Un golpe a la fe: entran y desvalijan una iglesia

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Por Redacción

Un templo religioso de Villa Elvira fue blanco de un robo en el que los delincuentes forzaron rejas, dañaron puertas y se llevaron distintos elementos de la cocina y los baños. El hecho ocurrió en una iglesia ubicada en 607 bis y 4, donde también funciona el lugar de residencia de uno de sus responsables.

Según la denuncia, el episodio fue descubierto durante la mañana, cuando el hombre regresó al lugar y advirtió que había aberturas dañadas. Los ladrones habrían arrancado la reja de una ventana para acceder a la cocina y luego intentaron ingresar al resto de la propiedad, provocando destrozos.

Entre los elementos sustraídos se encuentran canillas monocomando cromadas, dos termotanques eléctricos de aproximadamente diez litros y un recipiente con platos y cubiertos. También ingresaron al baño de mujeres, dañaron la reja y la puerta para robar más grifería.

Tras advertir lo ocurrido, el responsable del templo llamó al 911. Personal policial acudió al lugar y se aguardaba la intervención de peritos para relevar los daños y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Además, según consta en la denuncia, vecinos señalaron a un hombre al que vincularon con el posible escondite de los elementos robados, en una vivienda de la zona. Esa información deberá ser verificada. Por el momento no hay detenidos.

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