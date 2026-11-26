El descubrimiento del cuerpo de un hombre sin vida, con signos de haber caído de altura, provocó conmoción ayer por la tarde en la zona de 7 y 85, en Villa Elvira.

En el lugar se desplegó un importante operativo policial, aunque la víctima ya había fallecido.

Según las primeras estimaciones, se habría sentado o apoyado en la estructura que corre por encima del Arroyo Maldonado, perdió el equilibrio y cayó al curso de agua, sin intervención de terceras personas.

Si murió por el golpe o de asfixia por inmersión, deberá ser determinado por los forenses.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas en el lugar, la víctima tenía 54 años y era empleada de una cooperativa. La identificaron como Marco Antonio Ramos y registraba domicilio en Barrio Aeropuerto.

ANTECEDENTES

Según trascendió de fuentes oficiales, en los registros aportados por la Policía aparecen distintos antecedentes judiciales de Ramos, correspondientes principalmente a hechos ocurridos entre los años 2004 y 2009.

Entre ellos figura una causa por un delito de instancia privada, resistencia a la autoridad y lesiones.

En el mismo año aparece además una IPP por otro delito de instancia privada, con intervención del Triunal Oral en lo Criminal I de La Plata.

También consta un registro de 2007 relacionado con su situación de libertad en la Unidad Nº 9 de La Plata, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1.

El antecedente más reciente consignado en el informe policial corresponde a 2009, cuando fue registrado en una IPP por ebriedad en la vía pública, con intervención del Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata.