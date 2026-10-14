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UNA EMBARAZADA ESCAPÓ DE LAS LLAMAS

Un incendio arrasó con una casa de Arturo Seguí

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Un incendio de grandes proporciones se desató durante la madrugada de ayer en una propiedad ubicada en ruta 36 y 431, en Arturo Seguí, La Plata. El fuego arrasó por completo una vivienda que funcionaba como oficina de ventas y alcanzó parcialmente una maderera lindera. Una mujer embarazada que dormía en el lugar logró escapar y recibió asistencia médica por inhalación de humo.

El siniestro comenzó alrededor de la 1.30, cuando el propietario de la finca y su pareja se encontraban durmiendo. En pocos minutos, las llamas avanzaron sobre la construcción y alcanzaron parte del establecimiento dedicado a la venta de madera.

Tras un llamado al 911, acudieron al lugar tres dotaciones de bomberos voluntarios de El Peligro y Arturo Seguí, que trabajaron durante horas para controlar el fuego. El operativo se extendió hasta la mañana y el foco ígneo quedó extinguido después de las 7.

En medio de la emergencia, los ocupantes consiguieron salir de la propiedad. La mujer embarazada inhaló humo y debió ser asistida por personal médico. En el lugar también trabajó una ambulancia.

De acuerdo con el informe policial, las pérdidas en la vivienda fueron totales, mientras que la maderera sufrió daños parciales. A pesar de la magnitud del incendio y de la destrucción provocada por las llamas, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

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