Un voraz incendio provocó pérdidas totales en un comedor comunitario y al menos una casa de Melchor Romero. El fuego avanzó con tal intensidad que consumió las instalaciones y dejó a una familia sin sus pertenencias y sin un lugar donde vivir. El episodio generó preocupación entre los vecinos, aunque, pese a la magnitud de los daños, no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió ayer cerca de las 11, en la zona de 161 y 515. Por motivos que todavía no fueron establecidos, las llamas comenzaron a propagarse y terminaron afectando tanto al espacio comunitario como a una vivienda ubicada en el mismo sector. La voracidad del incendio hizo que la situación encendiera rápidamente las alarmas en el barrio.

Ante la emergencia, acudieron dotaciones de Bomberos de Melchor Romero y de San Carlos, que desplegaron un operativo para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras propiedades cercanas. El trabajo de los servidores públicos permitió contener el avance de las llamas y limitar las consecuencias del episodio, que dejó un escenario de importantes destrozos.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre qué originó el incendio. Las circunstancias en las que comenzó el fuego deberán ser establecidas, mientras los damnificados intentan dimensionar las pérdidas materiales y afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

La situación más urgente ahora pasa por la asistencia a quienes perdieron sus pertenencias. La familia afectada quedó prácticamente sin nada y necesita colaboración para poder atravesar este difícil momento y comenzar a reconstruir lo que el incendio destruyó.

El comedor comunitario también quedó reducido a cenizas, con el impacto que eso representa para un espacio de referencia para el barrio. Así, además de los daños en la vivienda, el fuego golpeó a un lugar de encuentro y asistencia para los vecinos de Romero.