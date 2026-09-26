Un incendio destruyó por completo una casa en La Plata

Un incendio provocó la destrucción total de una vivienda de unos seis metros en la zona de 521 entre 145 y 146. El fuego generó preocupación entre los vecinos y demandó la intervención de los Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas.

Según se informó, no hubo heridos. Además, los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas linderas.

En el lugar también trabajaron personal del SAME y efectivos policiales. Las causas del incendio no fueron precisadas.