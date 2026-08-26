Un influencer brasileño denunció a Cerimedo por una campaña en redes

Un influencer brasileño presentó una nueva denuncia por difamación contra Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia acusado de intento de asesinato contra su ex pareja Nadia Beller.

El denunciante es Felipe Neto, una de las principales figuras de las redes sociales de Brasil, con más de 73 millones de seguidores si se suman todas sus plataformas.

Neto demandó a Cerimedo ante el 3er. Juzgado Civil Regional de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, luego de que el consultor lo acusara públicamente de recibir dinero de Lula, en ese entonces candidato. Debido a esto la Justicia brasileña busca movilizar nuevamente el expediente en Argentina, donde pretende notificarlo formalmente para que responda por una demanda iniciada a raíz de acusaciones que realizó en redes sociales durante la campaña electoral de 2022 en el vecino país.

La causa volvió a cobrar relevancia a partir de la documentación judicial brasileña, que llegó a Buenos Aires a través de la Cancillería. Neto reclama una indemnización de 50.000 reales (unos 10.000 dólares), además de la eliminación definitiva del video, una retractación pública en el mismo espacio donde fueron difundidas las acusaciones y el pago de las costas y honorarios de los abogados.

La demanda tiene origen en un video publicado por Cerimedo en noviembre de 2022 en la red social X, atacando al influencer brasileño. La presentación sostiene que las expresiones de Cerimedo fueron calumniosas y difamatorias y afectaron la honra y la imagen de Neto.

También plantea que las acusaciones lo vinculaban indirectamente con una supuesta estrategia de propaganda electoral ilegal.

En el video, de aproximadamente un minuto y medio, Cerimedo se dirige directamente a Neto y afirma: “Yo sé que estás recibiendo ‘dinero’, seguramente, de Lula, del PT, está todo bien”.

“No podés faltarle el respeto a la decisión popular. No tenés vergüenza. No sé cómo las quince millones de personas que te siguen en Twitter pueden escucharte. Sos una vergüenza para tu país. ¡No hables más!”, agregó el consultor argentino.