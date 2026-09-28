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Un influencer quedó en la mira por caza ilegal en la provincia de Santa Fe

Por Redacción

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe denunció penalmente a un hombre acusado de cazar ilegalmente aves protegidas en la Laguna Setúbal y difundir fotografías y videos de esas actividades en redes sociales.

La presentación se realizó luego de una investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas).

El acusado fue identificado como Milton Fabricio Espeche, quien habría publicado durante varios meses material registrado en la costa este de la laguna.

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