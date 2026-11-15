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Un intento de usurpación en La Plata terminó con dos detenidos

El operativo se concretó en la zona de 1 entre 88 y 89 tras el alerta de un vecino del barrio

Por Redacción

Un rápido despliegue policial permitió frustrar una presunta maniobra de toma ilegal de tierras en la localidad de Villa Elvira, donde dos hombres terminaron detenidos tras ser sorprendidos con diversas herramientas de desmalezamiento dentro de un lote ajeno.

De acuerdo con el parte oficial al que accedió este medio, la intervención se inició cuando efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava acudieron hasta la calle 1 entre 88 y 89 ante el aviso por una posible usurpación en curso. Al arribar al sector, los uniformados se entrevistaron con un frentista de la cuadra, identificado como Javier Guevara, quien señaló a dos sujetos que manipulaban elementos de corte y limpieza dentro del terreno.

Con la indicación del testigo, los agentes interceptaron a los sospechosos en las inmediaciones de la calle 89 entre 115 bis y 115 ter. Los implicados fueron identificados como Gustavo Martínez, de 24 años, y Luis María Quiñónez Silva, de 34. Al ser consultados por los policías, ambos hombres carecían de documentación o argumentos válidos para acreditar algún vínculo con el lote o justificar su estadía en el predio.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad concretaron la aprehensión de los dos acusados e incautaron los elementos utilizados en el lugar: dos machetes, dos palas de punta, una máquina de cortar pasto y un balde de albañil.

Si bien hasta el momento las autoridades no lograron localizar al titular registral del inmueble, el expediente quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del departamento judicial de La Plata bajo la carátula de "tentativa de usurpación". Desde la fiscalía en turno solicitaron las actuaciones de rigor y dispusieron el traslado de los detenidos a sede judicial para la audiencia indagatoria.

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