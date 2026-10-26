Efectivos policiales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y de Mar del Plata concretaron allanamientos simultáneos en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos y en las Unidades 15 y 44 de Batán. Los operativos, ordenados por el fiscal Mariano Moyano a cargo de la UFIJ N° 13 marplatense, apuntaron contra una asociación ilícita conformada por convictos que orquestaban fraudes telefónicos a nivel nacional y planificaban atracos contra viviendas particulares.

El líder de la estructura, un interno de 62 años alojado en la cárcel platense, se presentaba como el "Subcomisario Gutiérrez de la Seccional Tercera", una identidad ficticia. Desde su lugar de encierro, el hombre efectuaba un promedio de 50 llamadas diarias bajo diversos ardides, como simular ser un familiar detenido, un hijo en apuros o un director bancario, para despojar a los damnificados de grandes sumas de dinero.

Durante la inspección de su celda, los agentes identificaron a su compañero, un joven de 24 años, señalado como integrante fundamental de este centro de llamadas clandestino. Las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y dos troqueles para chips. La fiscalía dispuso la aprehensión del mayor como jefe de la asociación ilícita y del menor como coautor, aunque luego ordenó la libertad de ambos respecto a esta causa específica, por lo que continuarán bajo sus regímenes de detención previos.

El entramado delictivo se apoyaba en otros tres reclusos de 29 y 34 años alojados en el complejo de Batán, quienes cumplían el rol de perfilar a las posibles víctimas y suministrar la información al líder. La pesquisa se había originado tras un violento asalto perpetrado a mediados de julio en una vivienda de la calle Artigas, en Mar del Plata. En aquel episodio, delincuentes disfrazados de policías ataron, amordazaron y torturaron a una mujer de 70 años, a quien llegaron a cortarle los dedos del pie, para sustraerle 600 mil pesos en efectivo.

El posterior análisis de las comunicaciones y la intervención de seis líneas telefónicas permitieron a los investigadores reconstruir el organigrama de la banda. El expediente avanza bajo los cargos de asociación ilícita, estafas y robos agravados.